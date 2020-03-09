أكد مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، في ندوة صحفية بوزارة الصحة اليوم الاثنين، أن الحالات التي تم تسجيلها في الجزائر كلها مستوردة وهذا ما يُقلص الخوف منه، بالإضافة إلى سهولة مسايرته والحد من انتشاره واستوطانه.

وقال فورار أن وضعية المصابين بكورونا مستقرة لحد الساعة.

وأشار فورار أن الوزارة لم تنصح بمنع التجمعات، لأن فيروس كورونا لم ينتشر بصفة كبيرة في الجزائر .

ودعا جمال فورار الجزائريين إلى تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة الوصية الذي يحوى على دليل شامل بخصوص الفيروس المُستجد والإجراءات الوقائية منه

وأضاف ذات المتحدث، أن وزارة الصحة، لم تستلم لحد الساعة، أي إقتراحات حول علاجات وأدوية لفيروس كورونا.