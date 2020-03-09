طرح الديوان المهني للحبوب بالجزائر، مناقصة دولية لشراء قمح طحين، حسبما أوردته وكالة "رويترز" اليوم الإثنين من تجار أوروبيون.

وطلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر تشتري عادة في مناقصاتها أكثر بكثير من القيمة الاسمية المطلوبة.

والموعد النهائي للمناقصة هو 11 مارس، على أن تظل العروض سارية حتى 12 مارس.

وأضاف ذات المصدر، أن القمح مطلوب للشحن على فترتين من الدول الرئيسية الموردة، وهما من الأول من ماي حتى 15 من ذات الشهر ومن 16 حتى 31 من نفس الشهر.

وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية، يكون الشحن من الأول من أفريل حتى 15 من الشهر نفسه ومن 16 حتى 30 من ذات الشهر.

والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا.

وفي أحدث مناقصة سابقة معلنة في 11 فيفري، اشترى الديوان المهني للحبوب حوالي 660 ألف طن من قمح.