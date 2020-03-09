سيدير المواجهة المزدوجة التي ستجمع بين المنتخبين الجزائري و الزيمبابوي، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كاس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة نهائيتاها بالكاميرون(2021)، طاقم تحكيم كاميروني بالنسبة لمقابلة الذهاب وآخر سوداني بالنسبة للعودة، حسب ما علم اليوم الاثنين لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وسيدير مقابلة الذهاب، المقررة في 26 مارس الجاري ابتداء من الساعة الثامنة مساءا (00: 20) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (الجزائر)، طاقم تحكيم كاميروني بقيادة الحكم الرئيسي، آليوم آليوم، بمساعدة مواطنيه نوبو نغاوغي وساندى اومارو، الحكم الرابع هو الأخر كاميروني ويتعلق الأمر ببلاز ايفن نغاو، أما محافظ اللقاء فهو الموريتاني ماسا ديارا .

أما مقابلة العودة، المقررة بملعب محايد بجنوب إفريقيا يوم 29 مارس المقبل ابتداء من الساعة الثالثة (00: 15سا)، فسيديرها طاقم تحكيم سوادني بقيادة الحكم الرئيسي محمد علي محمود إسماعيل، بمساعدة مواطنيه محمد عبد الله إبراهيم وأحمد ناجي سباحي، الحكم الرابع هو الأخر سوداني السيدي محمد الطرفي، أما محافظ اللقاء فهو الملغاشي راؤول رومان اريزيكا رابيكوتو.