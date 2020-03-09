عاقبت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم فريق مولودية الجزائر بلقاء دون جمهور بسبب "استخدام ورمي الألعاب

النارية" (الإنذار الثالث) خلال اللقاء الأخير الذي انهزم فيه أمام أهلي برج بوعريريج (0-3) برسم الجولة 21 من الرابطة الأولى، حسبما أعلنت عنه اليوم الاثنين الهيئة المسيرة للمنافسة.

وبالإضافة إلي هذه العقوبة، تم تغريم المولودية بمبلغ 200 ألف دينار جزائري.

وعلى إثر هذه العقوبة، يستضيف "العميد" فريق نجم مقرة يوم السبت المقبل على (17 :45) بملعب 5 جويلية لحساب الجولة 22، دون حضور جمهوره.

كما سلطت الرابطة عقوبة لقاء واحد على مدرب شبيبة الساورة، مزيان ايغيل، بسبب "الاحتجاج على القرار" خلال المواجهة التي جمعت فريقه بمولودية وهران (1-1) التي جرت الأسبوع الفارط لحساب الجولة 21 من الرابطة الأولى.

وبهذا، سيحرم إيغيل من دخول أرضية الميدان و غرف تغيير الملابس في اللقاء المقبل الذي سيجمع فريقه بأهلي برج بوعريريج.

من جهة أخرى، استدعي لاعب وداد تلمسان (الرابطة الثانية)، مباركي سفيان, والحكم المساعد كشيدة بوعلام لجلسة 12 مارس 2020 على (11:00)