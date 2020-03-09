وقع زهاء 200 صحفي عريضة مساندة للصحفي خالد درارني الموقوف تحت النظر منذ يوم السبت الفارط بعد أن أعتقل على هامش مسيرة بالعاصمة.

وتم تمديد توقيفه مرتين، وطالب الموقعون على العريضة إطلاق سراح الصحفي.

نص العريضة:

يتواجد الصحفي و مدير الموقع الإخباري "كاسبا تريبون" و مراسل "مراسلون بلا حدود، خالد درارني تحت النظر منذ يوم السبت 7 مارس. فيما تم تمديد فترة وضعه تحت النظر للمرة الثانية لمدة24 ساعة من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.

و أفاد محاميي خالد درارني أنه متهم حسب محضر الشرطة القضائية بالتحريض على "التجمع الغير مسلح" و تم توقيفه أثناء تأديته لعمله الصحفي بتغطيته للمظاهرات في الجزائر العاصمة بهاتفه النقال، كما جرت العادة منذ 22 فيفري 2019.

لم يجد وكيل الجمهورية في الملف الذي تلقاه من طرف الشرطة القضائية أسباب تمكنه من الأمر بمتابعات قضائية ضد الصحفي خالد درارني و تمديد وضعه تحت النظر لمرتين يبرهن عدم وجود أي "أسباب جدية" تدينه، و أن الأمر يتعلق بإيجاد طريقة أخرى لمنع خالد درارني من ممارسة عمله كصحفي.

كما أعرب محاموه اليوم عن قلقهم تجاه المجرى الذي اتخذه ملف الصحفي درارني، و صرحوا أن وكيل الجمهورية فسر هذه المدة التي قضاها درارني تحت النظر بضرورة الحصول على تقرير خبرة حول محتوى هاتفه النقال.