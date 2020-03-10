أوقفت مصالح مديرية التجارة في البليدة، النشاط التجاري بملبنة بني تامو "سيليا"، بشكل تحفظي، وتشميع عتاد وآلات الانتاج، بسبب الغش في استعمال مادة "عجينة الحليب" بمقدار 6 طن، دون أن تكون ضمن قائمة المكونات في صناعة الجبن، و لعدم احترام شروط النظافة، وهي العملية الثانية التي تستهدف مؤسسة إنتاجية للحليب ومشتقاته في البليدة، بعد تلك التي عرفتها وحدة دانون الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير التجارة جمال عابد لـ "الخبر"، أن العملية التفتيشية الرقابية الجديدة، جاءت تبعا لمعاينة وحدة "سيليا" في بني تامو، لإنتاج الحليب ومشتقاته ، وأن أعوانه وقفوا على مخالفات، تمثلت في استعمال مادة عجينة الحليب ضمن مكونات نوع من الأجبان، محسوبة بـ 60 قنطارا، دون أن يتم ذكرها ضمن مركبات المنتوج بشكل قانوني، وهو ما يعتبر غير قانون وغشا في المنتوج، يعاقب عليه القانون، فضلا عن عدم احترام معايير النظافة.

وأمام هذه المخالفات، قاموا بتوقيف نشاط الملبنة مؤقتا وتشميع العتاد، وإيداع دعوى قضائية رسمية مع إمهال المسيرين مدة قانونية لرفع ومعالجة تلك التحفظات لمباشرة النشاط من جديد، مؤكدا بأنهم قاموا بتخريب المنتوج الذي كان سيطرح في الأسواق.

وعن ملف وحدة "دانون" البليدة، والتي تم تشميعها أيضا الأسبوع الماضي، في قرار من مديرية التجارة، لاستعمال مواد أولية، 750 كيلوغرام، منتهية الصلاحية، أضاف المدير، بأنهم التقوا بممثلين عن المجمع والذين اعترفوا بالمخالفات المرتكبة، حسب ما يثبته الملف، وهم في انتظار رفع التحفظات، لعودة النشاط أيضا بالوحدة .