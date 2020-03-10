قال عبد الكريم بلجود، وزير الداخلية، أن بعض العناصر تريد تهديم ما وصل إليه الحراك بخروجهم كل يومي الجمعة والثلاثاء و"اليوم يتكلمون عن أيام أخرى".

على هامش زيارته لولاية بسكرة، أدلى وزير الداخلية بتصريح شديد الحدة حول الحراك حين قال "مزال بعض العناصر يعملون ويريدون تحطيم ما وصل إليه الحراك، يخرجون يومي الجمعة والثلاثاء...واليوم يتكلمون عن أيام أخرى".

وأضاف "هؤلاء لهم نوايا و النوايا واضحة هي تهديم البلاد و الرجوع إلى السنوات الماضية وإدخال البلاد في مشاكل".

وهذه هي المرة الأولى يتحدث فيها مسؤول حكومي بهذه الحدة حول المسيرات التي تشهدها مختلف الولايات.