بلغ الإنتاج المحصل عليه من الحبوب سنة 2019 كمية تقدر بـ 56 مليون قنطار، تم جمع منها 27 مليون قنطار ما أدى إلى توقيف استيراد مادتي القمح الصلب والشعير منذ أفريل 2019، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بيان لخلية الإعلام والاتصال والنشر للمجلس الشعبي الوطني.

وحسب المؤشرات التي قدمها وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، خلال جلسة الاجتماع المنعقدة من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية شحات فؤاد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، فإن إنتاج البقول الجافة بلغ 1.36 مليون قنطار، والتمور11.3 مليون قنطار والحمضيات 15.8 مليون قنطار واللحوم الحمراء 5.2 مليون قنطار واللحوم البيضاء 5.7 مليون قنطار والحليب 3.3 مليار لتر.

وأشار الوزير إلى الانجازات المحققة سنة 2019، حيث تم توسيع المساحات المسقية إلى 1.4 مليون هكتار، وانجاز 737 وحدة في شكل تنقيب وآبار، وإنجاز 23 حوضا مائيا للسقي الفلاحي، وكذا تركيب 290 وحدة إنارة عن طريق الطاقة الشمسية، وفك العزلة على عدد كبير من المناطق الفلاحية بشق المسالك على طول 807 كم.

وفي مجال حماية الموارد الطبيعية وتثمين المناطق السهبية والرعوية وحمايتها، تم غرس الأشجار على مساحة 817.936 هكتار في إطار الخطة الوطنية للتشجير والتي تهدف إلى غرس 43 مليون شجرة، أين تم غرس منها أكثر من 10 ملايين شجرة وإطلاق مشروع توسيع وإصلاح السد الأخضر.