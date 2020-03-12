اشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب، اليوم الخميس، قمح اللين في مناقصة عالمية أُغلقت أمس الأربعاء، حسبما أوردته وكالة "رويترز" نقلا نن تجار أوروبيين.

وتشير تقديرات أولية للتجار إلى أن الكمية تبلغ نحو 600 ألف طن لكن من المتوقع إعلان تفاصيل أخرى في وقت لاحق.

وحددت التقديرات الأولية للأسعار المدفوعة ما بين 226 دولارا و227 دولارا للطن تقريبا شاملا تكلفة الشحن.

وأضاف ذات المصدر، أن القمح مطلوب للشحن في فترتين من الدول الرئيسية الموردة، من الأول حتى 15 ماي ومن 16 حتى 31 ماي.

وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية يكون الشحن بين الأول و15 أفريل و16 و30 أفريل.

والجزائر مشتري مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا.

يذكر أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى في آخر مناقصة وردت تقارير عنها في 11 فيفري نحو 660 ألف طن من القمح اللين من مناشئ خيارية بسعر يتراوح بين 237.50 دولار و237.75 دولار للطن تقريبا شاملا تكلفة الشحن.