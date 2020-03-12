أظهر مقطع فيديو، نقلته وسائل الإعلام المغربية، تغييرا في البروتوكول الملكي المعهود به في المغرب خلال استقبال العاهل محمد السادس لشخصيات مغربية رسمية، المتمثل في تقبيل يد الملك محمد السادس.

وكشف الفيديو غياب التعبير الجسدي عن المودة مثل تقبيل يد الملك أو كتفه كما هو معهود، حيث اكتفى الأعضاء الجدد المعينون بالمحكمة الدستورية بالانحناء أمام الملك دون الاقتراب منه خلال أدائهم اليمين القانونية.

وقال المغردون على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إن البلاط الملكي شرع في تفعيل إجراءات للحماية من فيروس كورونا، وعلى رأسها تخفيف بروتوكول الاستقبالات الرسمية.

يذكر أن وزارة الصحة المغربية أعلنت عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6، منها حالة وفاة واحدة لسيدة مسنة.