تعتبر منظومة صواريخ "كورنيت" سلاحا فعالا لمكافحة الدبابات، صُنعت في روسيا، وتم تطويرها وأطلق على نسختها المطوّرة اسم "كورنيت أ إم"، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم.

وأصبح الجيش الجزائري أول جيش بعد الجيش الروسي، يتسلح بصواريخ "كورنيت أ إم" وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا". وتوضع صواريخ "كورنيت أ إم" وقواذفها في سيارات "تيغر إم".

ومن المعروف أن مدى "كورنيت أ إم" يبلغ 10000 متر. وتستطيع صواريخ "كورنيت أ إم" اختراق درع سمكه 1300 ملم.

ويمكن استخدام صواريخ "كورنيت أ إم" في أي وقت من النهار والليل. كما يمكن استخدامها ضد الأهداف الجوية.

وذكرت الصحيفة أنه تم قبل عامين تدمير سيارة تابعة لإحدى المجموعات الإرهابية في منطقة إدلب السورية، وقيل إن السيارة دمرها صاروخ أطلقته القوات الحكومية من مكان يبعد أكثر من 7000 متر عن السيارة، وفي ظن الخبراء العسكريين فإن الصاروخ الذي دمر سيارة الإرهابيين هو "كورنيت أ إم".