أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر تأجيل زيارته إلى تونس بسبب الأوضاع الصحية في الجزائر.

وأفاد بيان نشر في الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية في فايسبوك "تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2020 مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون أعلن فيها عن تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يؤديها إلى تونس يومي 16 و 17 مارس 2020.

وأضاف نفس المصدر "وأفاد الرئيس الجزائري أن هذا التأجيل يأتي نتيجة الأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية، مؤكدا حرصه على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم بأسره." كما تناولت المحادثة يختتم البيان "العلاقات المتميزة بين البلدين والإرادة المشتركة من أجل فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون في مختلف المجالات.

كما تم التطرق بالمناسبة إلى الوضع الإقليمي في المنطقة وإلى تطابق وتكامل موقفي البلدين خاصة فيما يتعلق بالمسألة الليبية وضرورة التوصل إلى حل ليبي ـ ليبي للأزمة الراهنة."