قال وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي، بأنه يتوقع تحسن الأوضاع بداية من 10 أفريل المقبل كون فيروس "كورونا" ستتراجع نسبة انتشاره مع قدوم فصل الربيع.

وأوضح شيعلي في ندوة صحفية اليوم بمقر الوزارة، أنه يتوقع تحسن الأوضاع بداية من يوم 10 أفريل المقبل، لكن هذا لا يمنع من اتخاذ إجراءات أخرى خلال تلك الفترة والتعامل مع الوضعية حسب الواقع الموجود، كاشفا عن وجود اتصالات مع متعاملي النقل البحري الأجنبية من أجل جلب وإجلاء الجزائريين المقيمين في الخارج تمهيدا لتعليق كل الرحلات البحرية إلى غاية بداية شهر أفريل المقبل للحد من انتشار فيروس "كورونا" في الجزائر.

وأشار الوزير بأنه تم تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وإسبانيا مع تخفيض عدد الرحلات نحو فرنسا وهذا بنسبة 50 بالمائة كإجراء احترازي لمكافحة والحد من انتشار الفيروس داخل التراب الوطني.