طرح الديوان الوطني للحبوب، أمس السبت، مناقصة عالمية لشراء نحو 50 ألف طن من علف الشعير، حسبما أوردته وكالة "رويترز" نقلا عن متعاملين أوربيين.

وأوضحوا المتعاملون، أن المناشئ خيارية وأن الموعد النهائي للمناقصة هو 16 مارس، على أن تظل العروض سارية حتى 17 مارس.

وتطلب الجزائر شحن الكميات على دفعتين حجم كل منهما 25 ألف طن، على أن تكون الشحنة الأولى بين الأول من أفريل و15 منه والثانية بين 16 و30 أفريل.

وطرح الديوان الوطني للحبوب مناقصة عالمية لشراء القمح الصلب يبلغ الحجم الاسمي المقرر فيها 50 ألف طن.

وتغلق المناقصة يوم الثلاثاء 17 مارس على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 18 مارس ، حسبما ذكرت المصادر.

وتطلب الجزائر الشحن خلال أفريل.

تكون الكميات في مناقصات الحبوب الجزائرية اسمية وغالبا ما يشتري البلد أكثر منها.