أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن خلية الإصغاء التي تتابع ملف انتشار كورونا في الجزائر تستقل أغلب المكالمات للاستهزاء واستفسارات غريبة.

وحسب فيديو لـ "وكالة الأنباء الجزائرية"، فإن الرقم الأخضر 3030 يستقبل مابين 300 إلى 400 مكالمة يوميا حيث تسهر خلية مكونة من 3 وحدات للرد على استفسارات المواطنين وتقديم نصائح لهم بخصوص فيروس كورونا.

وحسب الخلية أن من 10 الى 15 بالمائة من الاتصالات المستقبلة هي مكالمات "غير جادة" وتساؤلات غريبة من قبل المواطنين.

وقال محمد ميشاري منسق بالخلية في العاصمة أن أزيد من نصف مجموع المكلمات التي تلقيناها منذ البداية ، هي مكلمات مازحة لاسيما من الأطفال.