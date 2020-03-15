اعتبر وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي اليوم الأحد أن توقيف التظاهر "مؤقتا" بسبب المخاطر الصحية لفيروس كورونا قد فرض نفسه "كواجب وطني يحفظ سلامة البلاد والعباد".

وقال رحابي في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" أن "توقيف التظاهر مؤقتا بسبب المخاطر الصحية المؤكدة قد فرض نفسه كواجب وطني يحفظ سلامة البلاد والعباد"، مؤكدا أن "الجزائر تعيش حالة طوارئ صحية غير معلنة فرضتها خطورة وباء كورونا وهشاشة منظومتنا الصحية (...)".

وأضاف رحابي إن "هذا الإجراء يحافظ على سلامة البلاد والعباد من التأثيرات الخطيرة على الوضع العام في الجزائر"، مؤكدا أن هذا الإجراء "لا يمس مبدئيا بحق المواطن في التظاهر بحرية من أجل جزائر أقوى وأكثر عدلا".