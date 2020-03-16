أعلنت اتصالات الجزائر،اليوم الإثنين، في بيان لها عن اتخاذها لجملة من التدابير الوقائية على مستوى وكالاتها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البيان ، أنه وتفاديا لخطر انتشار فيروس كورونا نعلم "زبائننا عن إمكانية تعبئة حسابات الأنترنت وتسديد الفواتير الهاتفية في أي وقت وبكل أمان دون الحاجة للتنقل".

وحسب لبيان، وضعت اتصالات الجزائر تحت تصرف زبائنها خدمات عن بعد على غرار الدفع الإلكتروني، التطبيق المحمول ، خدمة الزبائن "12"، الموقع الإلكتروني www.algeritelecom.dz.

وكذا صفحات اتصالات الجزائر على شبكات التواصل الاجتماعي وكافة الخدمات العملياتية عن بعد على غرار : خدمة IDOOMLYوالفاتورة الإلكترونية.