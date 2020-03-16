أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات تقضي بتعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من خمس دول عربية وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أنه "تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا فيروس (كوفيد ـ 19) على الـتراب الوطني، أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من تونس و القاهرة و دبي و الدوحة و عمان (الأردن) و ذلك ابتداء من يوم 17مارس2020".

و أوضح ذات المصدر أن " هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا المسافرين حاليا فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوي".