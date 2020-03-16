قال الخبير الاقتصادي العالمي، طلال أبو غزالة، في برنامج تلفزيوني ”العالم إلى أين؟”، إن صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة خيرية، بل هو عبارة عن مؤسسة تجارية تمويلية تعتمد على الفوائد التي تحصل عليها من القروض التي تقدمها لدول العالم، هدفها الربح وليس لها أي هدف إنساني أو اجتماعي، مشيرا إلى أن الصندوق يخضع للسيطرة الأمريكية، كون الولايات المتحدة أكبر الشركاء في الصندوق. وأضاف أن وصفة الصندوق للحكومات بزيادة الضرائب على الشركات والناس كارثية، إذ أن هذه النصيحة تساهم في تقليص إيرادات الدولة من الضرائب وليس زيادتها، وكدليل على ذلك استذكر أبو غزالة توصية مماثلة قدمها الصندوق للأردن قبل 5 سنوات. وأشار إلى أن الأردن عمل بنصيحة الصندوق بزيادة الضرائب بهدف رفع عائدات الدولة، لكن بعد عام من زيادة الحكومة الأردنية الضرائب تمت ملاحظة تراجع في إيرادات الضرائب.