أظهرت نتائج التحاليل الطبية التي أرسلت لمعهد "باستور" منذ الخميس الماضي لشيخ يبلغ من العمر 85 سنة كان قد توفي بمستشفى سعدي أمعمر بششار جنوبي خنشلة ، أصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 12 حالة وطنيا وأول حالة بخنشلة. وقد أدخل الضحية إلى المستشفى بعد عودته من فرنسا مؤخرا للاشتباه في إصابته بفيروس كورنا الذي أصابه عندما كان في المهجر ووضع تحت الحجر الصحي ما بين ليلتي الثلاثاء والأربعاء ليلفظ أنفاسه أمس الأربعاء صباحا بمستشفى سعدي أمعمر بششار وأرسلت عينات للتحاليل إلى معهد باستور يوم الخميس لتعلن النتيجة اليوم الجمعة بأن سبب الوفاة يعود إلى الإصابة بفيروس كورونا