تتواصل معاناة الجزائريين العالقين في بعض المطارات العالمية عقب إصدار كثير من دول العالم وقف جميع الرحلات الجوية بما فيها الجزائر، بعد أن ثبت أن الرحلات تعمل على انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجهت الجالية الجزائرية في العاصمة القطرية الدوحة نداء استغاثة للرئيس عبد المجيد تبون، للعمل من أجل إجلائهم من مطار حمد الدولي، وتنفيذ وعدها بإعادتهم إلى البلاد، بعد أن رفضت السلطات القطرية التعامل معهم.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا التعامل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وسط أزمة صحية غير مسبوقة تعصف بأرجاء العالم ومخاوف من انتقال فيروس كورونا إليهم بعد تفشيه في قطر، ورفضت الخطوط الجوية القطرية التدخل وأبلغت المسافرين بأن على الجزائر تحمل مسؤوليتها اتجاه رعاياها العالقين.