جابت مركبات وسيارات التابعة للدرك الوطني وقوات الأمن في مختلف شوارع وأحياء الجزائر العاصمة، والعديد من الولايات، ليلة أمس السبت، تطلب من المواطنين التزام بيوتهم باستعمال مكبرات الصوت.

ودعت عناصر الأمن باستعمال مكبرات الصوت، الناس إلى عدم التجمع في الأحياء، لأن كل واحد منهم معرض للعدوى بوباء "كورونا".

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 15 وفاة، إلى غاية أمس السبت، كما ارتفع إلى 139 حالة إصابة، منها 22 حالة شفاء كما يوجد 34 شخصا مشتبها بإصابتهم متواجدين بمختلف المستشفيات عبر الوطن.