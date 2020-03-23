تونس: ''قرصنة'' باخرة محملة بمواد طبيّة

العالم
23 مارس 2020 () - م.خ/ وكالات
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أكد وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، مساء اليوم الاثنين، أنّ باخرة كانت قادمة إلى تونس محمّلة بكحول طبيّة سُرقت في البحر من طرف إيطاليين.

وقال وزير التجارة، لدى حضوره في برنامج ''تونس'' اليوم على قناة الحوار التونسي، إنّ ما حدث لهذه الباخرة شبيه بسرقة التشيك لشحنة كمامات أرسلتها الصين إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير التجارة إلى أن "كلّ الدول الأوروبية تعيش اليوم حالة من الهستيريا وجميعها تسرق المعدّات خوفا من هذا الفيروس".

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كورونا

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