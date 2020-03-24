فندت مؤسسة اتصالات الجزائر،اليوم الثلاثاء ،في بيان لها عبر صفحتها في "فايسبوك "، الإشاعات التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليلة امس و المتعلقة بقطع خدمة الأنترنت . وجاء في البيان "أن اتصالات الجزائر تكذب كل ماتم تداوله على وسائط التواصل الاجتماعي ."

وأضاف البيان، "نطلب من كافة الجزائريين التحلي بروح التضامن و التآزر تماشيا مع الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر والعالم في إطار مكافحة فيروس كورونا وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة".