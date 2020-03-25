سجلت 38 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 302 حالة مؤكدة مع ارتفاع في عدد الوفيات ليصل إلى 21 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، حسب آخر حصيلة كشف عنها اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار.

وأوضح فورار، في لقاء إعلامي أن حالة الوفاة الأولى سجلت بولاية تيبازة لشخص يبلغ من العمر 42 سنة وهو يعمل بولاية البليدة، في حين تتعلق الوفاة الثانية بامرأة من قسنطينة تبلغ من العمر 58 سنة، عادت من فرنسا في 14 مارس الفارط.

وبهذه الحصيلة يصل عدد الوفيات، حسب ذات المتحدث إلى 21 منها 8 على مستوى البليدة ما يعادل 38 بالمائة من مجموع الوفيات.

وأضاف قائلا أن من بين "302 حالة مؤكدة، 150 منها سجلت على مستوى ولاية البليدة، ما يعادل 50 بالمائة من مجموع الحالات التي تتواجد عبر 32 ولاية"، مبرزا أنه تم إحصاء ما بين حالة إلى 3 حالات فقط بـ 20 ولاية.

وفي سياق متصل، كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا أن عدد الرجال المصابين بهذا الوباء هو 157 مقابل 145 امرأة، حيث أن 32 بالمائة من الحالات تخص الأشخاص أكثر من 60 سنة من العمر.

كما ذكر فورار أن متوسط العمر للوفيات هو 67 سنة كلها كانت تعاني من أمراض مزمنة، كاشفا عن امتثال 24 حالة للشفاء وغادرت المستشفى.

ومن جهة أخرى، أشار ذات المتحدث أنه "في إطار إجلاء المواطنين من بعض الدول يوجد حاليا 4.363 شخص في الحجر الصحي عبر 5 ولايات 2.253 في العاصمة و 1.052 بوهران و527 بمستغانم و201 بعنابة وكذا 330 بتلمسان".