دعت مصالح ولاية الجزائر تجار الخضر والفواكه وكذا الخبازين للتقرب من المقاطعات الإدارية حيث يزاولون نشاطاتهم التجارية للحصول على الرخص الاستثنائية ليلا بالجزائر العاصمة التي وضعت تحت الحجر الصحي الجزئي بهدف الوقاية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وجاء في بيان لذات المصالح أنه "في إطار التسهيلات العملية المتعلقة بقضاء احتياجات التموين ليلا من المتاجر المرخصة خلال فترة الحجر، تنهي مصالح ولاية الجزائر إلى علم تجار الخضر والفواكه وكذا الخبازين (les boulangers) أنهم مدعوين للتقرب من المقاطعات الإدارية حيث يزاولون نشاطاتهم التجارية للحصول على الرخص الاستثنائية ليلا ممضاة من طرف الولاة المنتدبين والتي تمكنهم من التموين لدى أسواق الجملة للخضر والفاكهة بالنسبة لتجار الخضر والفواكه وكذا التموين لدى التجار المعتادين لهم بالنسبة للخبازين".

وأضاف البيان أنه "يتعين على تجار الخضر والفواكه وكذا الخبازين عند التوجه إلى مصالح المقاطعات الإدارية لاستصدار الرخص الاستثنائية أن يكونوا مصحوبين بنسخة من السجل التجاري، بطاقة إثبات الهوية، ترقيم الشاحنات أو المركبات الخاصة بشحن السلع وكذا إسم ولقب سائقي هذه المركبات".

للإشارة، اقر أول أمس الاثنين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حجرا صحيا على الجزائر العاصمة من الساعة 19:00 إلى الساعة 7:00 ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.