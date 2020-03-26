أعلنت اتصالات الجزائر، أمس الأربعاء، عن إطلاق خدمة التبليغ عن التعطلات عبر الأنترنت وذلك بالدخول إلى موقعها الإلكتروني وتدعو كافة مشتركيها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الجديد، حسبما جاء في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر، أن اتصالات الجزائر تعلم زبائنها بإمكانية "تقديم طلب الربط بخط هاتفي والتبليغ عن التعطلات عبر الأنترنت وذلك بالدخول إلى موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dz"، حيث يتسنى بهذا الشكل لطالبي الخطوط الهاتفية الجدد "تتبع مراحل دراسة الإنجاز عن بعد وذلك عبر البريد الإلكتروني".

وأضاف بيان اتصالات الجزائر، أنه يمكن للزبائن الخواص والمهنيين التبليغ عن الأعطال مباشرة عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى التنقل.

وفي الأخير تؤكد اتصالات الجزائر مرة أخرى، أنه من خلال إطلاق هذه الخدمات التزامها "الدائم" بـ "تعزيز استراتيجية التقدم من زبائنها من أجل تلبية تطلعاتهم على أكمل وجه والسهر على راحتهم"