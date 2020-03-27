أعلنت الجوية الجزائرية أن الطائرة التي ستنقل الفريق الطبي الصيني المختص في مكافحة وباء "كورونا"، ستصل إلى الجزائر بعد ظهر اليوم في حدود الثانية وعشر دقائق (10:14) بتوقيت الجزائر.

وأوضحت الجوية في بيان لها اليوم الجمعة، أن الطائرة التي أقلعت الخميس من مطار هواري بومدين الدولي، في رحلة إلى بكين، ستصل مساء اليوم على الساعة 14:10 لنقل فريق طبي صيني يتألف من 12 طبيبا و8 مساعدين، مع نقل أجهزة طبية متطورة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.