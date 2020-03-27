دعا وزير الخارجية التونسي الجزائر، إلى العمل على تسهيل عودة التونسيين غير المقيمين في الجزائر إلى تونس في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم .

وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم، أن الوزير نور الدين الريَ، أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره صبري بوقادوم، وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسُبل تعزيزها وتدعيمها، إلى جانب النظر في تسهيل عودة التونسيين غير المقيمين في الجزائر إلى تونس في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.