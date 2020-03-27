سجل المركز الاستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو اليوم الجمعة انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الطاقم الطبي عقب إصابة طبيب مختص في أمراض الصدر يبلغ من العمر 61 سنة بهذا الوباء، حيث وضع تحت الحجر الصحي، حسب آخر وثيقة لوزارة الصحة.

وحسب الوثيقة نفسها تم تسجيل 15 حالة مؤكدة لفيروس كورونا بولاية تيزي وزو حتى الآن، وضعوا تحت الحجر الصحي بمختلف المؤسسات الاستشفائية، كما توجد 40 حالة مشتبه فيها.

وفي نفس السياق أكدت التحاليل المنجزة على مستوى معهد باستور أن 50 حالة سلبية لأشخاص أشتبه بإصابتهم بهذا المرض غادروا المؤسسات الإستشفائية.

يذكر أن ولاية تيزي وزو سجلت 3 وفيات بسبب لحد الآن بفيروس كورونا.