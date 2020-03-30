تبرعت شركة "هنكل الجزائر" المختصة في مواد التنظيف والصيانة المنزلية بـ 50 ألف لتر من ماء جافيل الذي تنتجه للصيدلية المركزية للمستشفيات كدعم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان الشركة.

و يضيف البيان أن هذه المبادرة تعتبر "جزءا من خطة التضامن العالمية " لدعم السلطات والعاملين في مجال الصحة. كما تعمل هنكل الجزائر بالتعاون مع سلطات ولاية الجزائر على تعزيز برنامج "الأحياء النظيفة " الذي تم إطلاقه في شهر فيفري الفارط للقيام بتطهير الأماكن العمومية بحيث توسعت هذه المبادرة عبر العديد من أحياء المدن مثل وهران والجزائر.

و ذكرت الشركة بأنها قامت في جانفي الفارط بتخفيض الأسعار على ماء الجافيل المسوقة في الجزائر تحت علامتها التجارية بسعة 900 مل و1.75 لتر، على التوالي إلى 90 دج و 165 دج.

وأوضح البيان أن الشركة "تضمن أنه لن يتم تطبيق أي تغييرات على أسعار علاماتها التجارية الأخرى، بحيث قامت أيضا بتوعية الموزعين وتجار التجزئة للقيام بنفس الشيئ".

كما أوضحت الشركة أنها تسهر على تطبيق قواعد السلامة الأكثر صرامة في مواقع الإنتاج وتلتزم دوما بتزويد المنتجات بأعلى معايير الجودة وفقا لمعيار وشهادة "إيزو".

وأضافت بأنها ستخصص تبرعات أخرى من علامتها التجارية للتنظيف في الأيام القادمة.