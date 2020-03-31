قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن التقديرات تفيد بتباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي للكويت إلى 0.7% في 2019 من 1.2% في 2018، داعيا الحكومة الكويتية لفرض ضرائب جديدة. وأضاف الصندوق في تقرير له أن تحدي خفض الاعتماد على النفط، الذي يواجه البلد الخليجي المنتج للخام ويمتلك احتياطيات مالية كبيرة ومستوى دين منخفضا ”أصبح أكثر إلحاحا”. وتابع قائلا إنه ينبغي على الكويت، لتعزيز إيراداتها، العمل على فرض ضريبة القيمة المضافة، وينبغي كذلك إجراء دراسة لفرض ضرائب على دخل الشركات، والمنتجات الفاخرة، والدخل الشخصي للأثرياء. وعن توقعاته للعام الحالي، قال الصندوق إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 1.5٪.