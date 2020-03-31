أطلقت خدمة جديدة للاستشارة الطبية عبر الفيديو"etabib.dz" (الطبيب دي.زاد)، تسمح للمواطن الجزائري بأن يستشير مجانا الطبيب من خلال اتصال فيديو عبر الأنترنت، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية في بيان لها أمس، أن خدمة "etabib.dz" (الطبيب دي.زاد)، التي أطلقتها المؤسسة الناشئة "ابن حمزة" المختصة في الصحة الالكترونيةّ، تعتبر أرضية تسمح للمواطن "بالاستفادة من الاستشارات الطبية عن بعد ومجانا و بدون صعوبات التنقل، مضيفا أن الاستشارات عن بعد يقدمها أطباء متطوعون في مختلف التخصصات.

كما أشار البيان ذاته، إلى أن المؤسسة الناشئة "ابن حمزة" التي يشرف عليها الدكتور مصطفى نبيل، تطمح إلى "تحسين التكفل بالمواطنين من خلال مهنيين في مجال الصحة، مع احترام المعايير الدولية".

وأوضحت الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية، أن الأرضية تتكون من مجموعة من البرمجيات والتطبيقات الطبية المختصة، يستعملها المهنيون في مجال الصحة في إطار مخزن إلكتروني "e-TabibStore" بهدف تسهيل و تأمين عملهم".

كما تمت الإشارة إلى أن إطلاق هذه الخدمة، تطلبت مساهمة عدة هيئات سيما الوكالة الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية بالنسبة للتوزيع السريع للتطبيق، واتصالات الجزائر بالنسبة لسرعة الأنترنت، ومؤسسة هواوي الصينية المختصة في التكنولوجيات الجديدة، والمؤسسة فورتينات-الجزائر من أجل تأمين المجال التقني وكذا المعطيات الطبية.

كما أكدت الوكالة بأن الوضعية العالمية المرتبطة بتطور وباء فيروس كورونا، تجعل الجزائر في مرحلة تتطلب مزيدا من الاحتياجات الصحية وبالتالي فإن عديد الشركات الناشئة التابعة للوكالة الوطنية لترقية وتطوير المؤسسات الناشئة قد تجندت وطورت حلولا رقمية تهدف إلى المساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتتكفل الوكالة بالعمل على وضع نظام بيئي وطني يسمح بتطوير وازدهار النشاط الاقتصادي في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال وذلك بهدف ضمان مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني.