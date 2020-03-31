تحادث الوزير الأول عبد العزيز جراد صبيحة اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الصيني لي كي كيكيانغ هاتفيا حيث أشادا بجودة "العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين"، والتي تتميز بصداقة عميقة بين الشعبين وروح تضامنية صادقة تتجلى في كل مناسبة و تحت أي ظرف مثلما هو الحال اليوم والعالم يشهد تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وبالتطرق للعواقب التي خلفتها جائحة كورونا على المستوى العالمي، جدد الوزير الأول و نظيره الصيني "استعدادهما لمكافحة تطور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سويا".

وتابع ذات البيان أن رئيس الوزراء الصيني أشار إلى "المساعدة المستعجلة التي قدمتها حكومته المتمثلة أساسا في عتاد و مستلزمات للحماية والوقاية الصحية ووضعها لفريق خبراء متخصص في تسيير الأزمات الصحية تحت تصرف السلطات الجزائرية".

وجدد لي كيكيانغ استعداد بلاده للمساهمة في إنجاز بنى تحتية صحية متخصصة في إطار تنفيذ الحكومة الجزائرية لبرنامجها المتعلق بتطوير الصحة العمومية.

ومن جهته هنأ جراد الصين باسم الجزائر على النتائج التي حققتها في مكافحة الوباء، وكذا للجهود الكبيرة التي بذلتها في مجال المساعدات المقدمة لعدد كبير من البلدان، والمنظمات الدولية، كما جدد الوزير الأول شكر الجزائر للمساعدة الصينية الموجهة للجزائريين.

كما اغتنم جراد هذه المناسبة ليدعو إلى تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات بين السلطات الصحية لكلا البلدين، وطلب دعم السلطات الصينية المختصة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات الاقتناء والتسليم لدى المؤسسات الصينية وفي إطار تجاري محض، لمختلف أنواع التجهيزات الضرورية لمكافحة الوباء والتي تم تقديم طلبات من اجلها.