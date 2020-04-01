أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء عن تمديد التدابير التي تهدف إلى حماية السكان من فيروس كورونا ومحاربته، وتمديد الحجر الجزئي على أربع ولايات أخرى، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الاولى.

وأوضح البيان أنه "ومن أجل مواصلة الجهود التي بُذلت على مدى الأسبوعين الماضيين لـمحاولة احتواء وباء فيروس كورونا، وإذ يتعين التذكير بأن هذا الفيروس لا ينتقل إلا بفضل تحركات الناس الذين يشجعون انتشاره، فقد تم تمديد تدابير الوقاية من الوباء ومكافحته التي قررتها السلطات العمومية لفترة إضافية".

و"علاوة على الإجراء الذي اتخّذه رئيس الجمهورية فيما يخص تمديد إغلاق دور الحضانة والـمدارس والجامعات ومؤسسات التكوين لـمدة أسبوعين، يضيف البيان فقد مددت التدابير الآتية إلى غاية يوم الأحد 19 أفريل 2020:

- تدابير تقييد الحركة المنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الكلي المطبق على ولاية البليدة.

- تدابير تقييد الحركة الـمنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الجزئي الـمطبق على ولايات الجزائر وباتنة وتيزي وزو وسطيف وقسنطينة والمدية وقسنطينة ووهران وبومرداس والوادي وتيبازة.

- غلق الأماكن التي تستقبل الجمهور والمحلات التجارية، وكذا وقف وسائل نقل الـمسافرين.

- وقف الـمنافسات والأنشطة الرياضية.

وأشار البيان إلى أنه" علاوة على ذلك، فقد مدد إجراء الحجر الجزئي إلى ولايات بجاية وعين الدفلى ومستغانم وبرج بوعريريج، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس 02 أفريل 2020، من الساعة السابعة (19.00) مساء إلى غاية الساعة السابعة(07.00) صباحًا، وذلك إلى غاية يوم 19 أفريل 2020".