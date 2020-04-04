قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإطارات الرئاسة التبرع بشهر من رواتبهم للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية على المواطنين، حسبما علم اليوم السبت من رئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإطارت رئاسة الجمهورية قرروا التبرع بشهر من رواتبهم سيتم دفعها في حسابات التضامن "كوفيد 19" المفتوحة لهذا الغرض، وذلك بهدف "المساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية على المواطنين".