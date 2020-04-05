ارتفعت حصيلة جائحة كورونا في الجزائر إلى 1320 حالة اصابة مؤكدة كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 152 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن الأرقام الجديد لفيروس كورونا في الجزائر، الذي سجل اصابة 69 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، كما شهد تسجيل للأسف 22 حالة وفاة في 11 ولاية، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 1320 والوفيات الى 152. بالمقابل استقر عدد حالات الشفاء عند عتبة الـ 90 حالة.

للإشارة هو اليوم الثاني على التوالي الذي تعرف فيه حالات الإصابة الجديد تراجعا بعد أن كانت 80 إصابة جديدة أمس و185 أول أمس.

توزيع المصابين على الولايات:

البليدة: 456 حالة

الجزائر : 220 حالة

وهران: 74 حالة

بجاية: 56 حالة

سطيف: 50 حالة

تيزي وزو : 41 حالة

تيبازة: 36 حالة

تلمسان: 35 حالة

عين الدفلى : 28 حالة

برج بوعريريج : 27 حالة

المدية: 26 حالة

مستغانم: 21 حالة

الشلف: 18 حالة

سكيكدة: 17 حالة

جيجل: 17 حالة

قسنطينة: 17 حالات

بومرداس : 16 حالة

الوادي : 16 حالة

معسكر: 15 حالة

باتنة: 14 حالة

البويرة: 11 حالة

الجلفة : 11 حالة

سيدي بلعباس: 10 حالات

أم البواقي : 9 حالات

غليزان: 9 حالات

عنابة : 9 حالات

عين تيموشنت : 8 حالات

بسكرة: 6 حالات

بشار : 6 حالات

سوق أهراس: 6 حالات

تبسة : 5 حالات

أدرار: 4 حالات

الطارف: 4 حالات

الولايات التي سجلت بها 3 حالات:

ورقلة ،قالمة ، المسيلة ، خنشلة

الولايات التي سجلت بها حالتان:

إليزي ، الأغواط ، غرداية ، تيسمسيلت

الولايات التي سجلت بها حالة واحدة:

ميلة، تيارت