نفت السلطات التونسية وجود سطو أمريكي على شحنة معدات طبية كانت طلبتها تونس من الصين لمواجهة كورونا، وأكدت ان تاخرشحنة المعدات مرتبط ببعض الاجراءات الادارية .



ونفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية الأخبار التي تم تناقلها الأحذ بخصوص الاستيلاء على معدات طبية قادمة من جمهورية الصين الشعبية لفائدة تونس، واكدت ان إلغاء رحلة طائرة الخطوط الجوية التونسية التي كانت ستتولى نقل هذه المعدات الطبية من الصين إلى تونس، تتعلق أساسا بضرورة استكمال بعض الاجراءات الإدارية الضرورية ولا علاقة لها البتة بأي بلد أو جهة أجنبية.

وأوضحت الخارجية التونسية أن سفارة تونس في الصين بصدد متابعة إجراءات تسليم هذه المعدات مع السلطات الصينية، وسيتم تأمين وصولها في أقرب الاجال إلى بلادنا وفي أحسن الظروف.

من جتهت قال مدير عام الصيدلية المركزية في تونس خليل عموص في تصريح لاذاعة المحلية أن "تعطيلات جمركية من الجانب الصيني هي التي حالت دون إتمام عملية نقل شحنة المعدات الطبية عبر طائرة الخطوط التونسية.

وشدد مدير الصيدلية المركزية أن الطائرة ستقلع مجددا في غضون 48 ساعة المقبلة لجلب الشحنة، ونفى صحة التقارير الاعلامية التي يتم تداولها ، والتي تحدثت عن وجود دور أمريكي في تعطيل عملية نقل الشحنة إلى تونس.

من جهتها أعلنت الخطوط التونسية ان الطائرة التي التي اقلعت من مطار تونس متوجهة الى الصين لجلب شحنة معدات وتجهيزات طبّية لفائدة وزارة الصحة ، في إطار مساعدة مجهود الدولة لمجابهة جائحة كورونا ، عادت بعد 20 دقيقة من اقلاعها ، وبعد ان تم إبلاغ السلطات من قبل المزوّد الصيني صاحب الشحنة المتّفق عليها بعدم جاهزيتها لأسباب فنّية بحتة، أن يتمّ تأمين الرحلة من جديد حال إستكمال الإجراءات الفنّية الخاصة بالمزود الصيني.