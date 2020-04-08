قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إن بلاده لا توافق على عقد أي اجتماع طارئ لـ"أوبك+" في غياب اقتراح واضح ونتيجة متوقعة لمثل هذه المحادثات بالنسبة لسوق النفط.

وجاء ذلك في خطاب وجهه الوزير الإيراني في تاريخ 7 أفريل الجاري إلى وزير الطاقة الجزائري الذي يترأس رئاسة "أوبك".

وكتب زنغنه في الخطاب: "الظروف الغامضة التي تكتنف تنظيم الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول خارجها تثير قلقي بشدة".

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+" مؤتمرا عبر الفيديو الخميس المقبل الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر، ويأتي الاجتماع في وقت تتعرض فيه الأسواق لضغوطات في ظل انخفاض الطلب على الخام بسبب انتشار كورونا.