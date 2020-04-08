توفي اليوم الأربعاء بمدينة البليدة الصحفي السابق بجريدة المجاهد محمد بغدادي عن عمر ناهز 79 سنة وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، حسبما علم من عائلته.

وكان الفقيد نشطا في العديد من الميادين كالرسم والمسرح كما كان كاتب سيناريو وصحفي بجريدة المجاهد حيث شغل بها منصب رئيس القسم الثقافي خلال الفترة الممتدة بين 1970 و1990 قبل أن يحال إلى التقاعد.

وانطلقت مسيرة الفقيد الذي ولد سنة 1941 سنة 1967 إذ نظم أول معرض لرسوماته وبعدها تلقى تكوينا في المسرح وكانت له عدة مشاركات في أفلام جزائرية ومساهمات في كتابة السيناريو.