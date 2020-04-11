توفي مساء اليوم السبت الدكتور سليم لطرش بعد أسبوع من إصابته بوباء كورونا فيروس وإدخاله مستشفى فرانز فانون بمدينة بجاية.

الضحية كان يشتغل طبيبا بمستشفى خراطة وكان من بين البواسل الذين قرروا مواجهة الفيروس وتقديم العلاج للمرضى المصابين ليكون بذلك الضحية الثانية من نفس المستشفى بعد وفاة سائق سيارة الإسعاف الذي نقل مصابا من خراطة إلى بجاية.

و حسب مديرية الصحة وفي آخر تقرير لها فقد أحصت بجاية 104 حالة مؤكدة، 14 حالة وفاة و 15حالة شفاء.