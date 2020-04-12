كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، عن توقيع اتفاق مبدئي بين الجزائر وألمانيا بخصوص مشروع "ديزريتيك" بداية الشهر الحالي، الذي يشهد حسبه تقدما ملموسا على جميع الجوانب، مشيرا إلى أن جائحة "كورونا" ساهمت في تعطيل المشروع الضخم وعطلت قدوم الخبراء الألمان للجزائر.

وأشار عرقاب في برنامج "ضيف الصباح" على أمواج الإذاعة الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس المدير العام لسونلغاز والشريك الألماني يتواصلان عبر تقنية التحاضر عن بعد، من أجل توقيع الاتفاق عن بعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيكون الاتفاق الأول تقنيا لدراسة مؤهلات الجزائر من الطاقة الشمسية وتبادل التكوين الدقيق في الميدان.

وأكد وزير الطاقة، أن مشروع "ديزيرتيك" ما هو إلا مشروع واحد، حيث سطرت الجزائر عدة مشاريع في الطاقات المتجددة، بالشراكة وغير ذلك من الآليات. معلنا عن تكوين مجموعة عمل مشكلة من وزارة الطاقة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة والطاقات المتجددة تعمل سويا لوضع استراتيجية وطنية سيتم عرضها لاحقا.

وأبرز الوزير أن التوجه الطاقوي الجزائري له برنامج خاص عبر ثلاث مراحل، أولها على المدى القصير وهذا بتفعيل كل ما له علاقة باقتصاد الطاقة واستعمال الطاقات البديلة ثم مرحلة متوسطة المدى تتعلق بالتحولات الصناعية عن طريق تكرير البترول، ثم مرحلة طويلة المدى التنويع الاقتصادي.