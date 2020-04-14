سيساهم مصنع الأخضرية لصناعة الأدوية "سي بي سي آم فارما" بالأخضرية بولاية البويرة بأزيد من 700 ألف علبة من دواء "هيدروكسي كلوروكين" المستعمل في علاج فيروس كورونا المستجد عبر الوطن، حسب ما كشف عنه المدير العام للمصنع عبد الحكيم بوزيد .

وأكد ذات المسؤول في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، بأن الكمية الأولى من المادة الأولية لإنتاج هذا الدواء ستصل إلى الجزائر خلال ماي القادم موضحا أن الجزائر ستستلم بفضل الإجراءات الحثيثة التي قامت بها كل من وزارتي الصناعة والشؤون الخارجية مع السلطات الهندية الكمية الأولى من المادة الأولية لإنتاج دواء هيدروكسي كلوروكين مما يمكن المصنع في مرحلة أولى بإنتاج 460 ألف علبة من هذا الدواء.

و"ستصل الكمية الثانية من هذه المادة الأولية خلال شهري جويلية وأوت مما يسم بإنتاج 300 ألف علبة لتصل الكمية المنتجة إلى أزيد من 700 ألف علبة" كما أضاف المصدر. علما أن الصيدلية المركزية للمستشفيات تتوفر حاليا على أزيد من 300 ألف علبة حسبما صرح به وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمن بن بوزيد.

وكان بن بوزيد ذكر بأن مصنع الأخضرية ينتج دواء "هيدروكسي كلوروكين" منذ 3 سنوات في إطار عقد يجمعه بالشريك الهندي وقد سهل ذلك مواصلة هذا الشريك تزويد الجزائر بهذه المادة "بالرغم من كثرة الطلب عليها خلال تفشي فيروس كورونا في العالم.

ووقاية من أي طارئ قد يعطل الإنتاج جند الاتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة مصنعين آخرين بكل من قسنطينة والمنطقة الصناعية برويبة بالجزائر العاصمة ضمانا لمواصلة الإنتاج، كما أضاف الوزير.

ويعمل مصنع الأخضرية المنتج الوحيد في الوقت الراهن لدواء "هيدروكسي كلوروكين" طوال أيام الأسبوع و 24 سا/24سا ضمانا لتوفير هذه المادة الحيوية.

وكانت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال فطومة أقاسم صرحت يوم السبت الماضي، بأن المجمع بصدد التفاوض حاليا مع عديد الممونين من بلدان شتى من بينها الهند وذلك بهدف اقتناء المادة الأولية من أجل صناعة "الهيدروكسي كلوروكين" مؤكدة أن المؤسسة تتوفر على التجهيزات الضرورية و كذا الكفاءات العالية من أجل صناعة 1 مليون وحدة من هذا العلاج في مرحلة أولى.