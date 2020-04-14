تطرق عمار بلحيمر، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، في حوار مع "الخبر" يصدر في عدد غد الأربعاء لمختلف القضايا التي تهم الساحة الإعلامية وأيضا جهود الحكومة في مكافحة جائحة كورونا.

عمار بلحيمر يرد في هذا الحوار على الأسئلة المتعلقة بوضع اعلاميين في السجن وكذا توقيف بعض المواقع الاعلامية. كما استعرض وزير الاتصال جهود الحكومة في ايصال المعلومة الدقيقة بخصوص انتشار فيروس كورونا، وقال في هذا الصدد أن الضرر على الجزائر "لا يزال خفيفا نوعا ما" مقارنة بدول أخرى.

أما في ما يخص قطاع الإعلام تطالعون في الحوار، مختلف الورشات التي يعتزم تفعيلها على غرار ملف الصحافة الالكترونية والتعجيل بتسوية وضعيتها القانونية الرقمية كما طالب به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.