قال المستشار الدولي في الصحة العمومية، عضو اللجنة لمتابعة تفشي وباء كورونا البروفيسور محمد بلحسين، أن مرحلة الذروة لانتشار الفيروس كوفيد 19 في الجزائر قد تجاوزناها.

وأوضح البروفيسور محمد بلحسين، خلال نزوله ضيف على القناة الاذاعية الأولى، أن " البيانات المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس الكورونا وبعدد الوفيات تبين وجود نوع من الاستقرار في المنحنى، وهذا ما يجعلنا نقول أننا قد تجاوزنا مرحلة الذروة وبدأنا في المرحلة التنازلية لانتشار الفيروس"

لكن محمد بلحسين شدد على ضرورة منح القراءة التي ذكرها بشأن نقطة الذروة أقصى نوع من التحفظ حيث قال " إنه مع فيروس كورونا لا يمكننا أبدا الجزم". وأشار إلى ضرورة انتظار احصائيات وبيانات التي تأتي بها الأيام القليلة القادمة لإعطاء قراءة صحيحة ومعرفة اتجاه تطور منحنى انتشار الفيروس.

وذكر محمد بلحسين عدد من المؤشرات الإيجابية التي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية والتي: "تأتي في مقدمتها انخفاض عدد الوفيات وانخفاض عدد الحالات الصعبة، والتحكم في الوضع الذي لم ينفلت مثلما حدث في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا حيث كانت مصالح الاستعجالات هناك تحت ضغط شديد".

من جهة أخرى، حذر البروفيسور من الموجة الثانية من انتشار الوباء، التي تحدث عادة عقب رفع إجراءات الحجر الصحي مثلما وقع في الماضي مع فيروس السارس وفيروس كورونا الشرق الاوسط، وأكد على ضرورة الدراسة بعناية الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل رفع الحجر الصحي وهذا لتجنيب الموجة الثانية من انتشار الفيروس في الجزائر.