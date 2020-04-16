أشرف رئيس أركان الجيش بالنيابة، السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، باسم رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تنصيب اللواء محمد بوزيت مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للعقيد كمال الدين رميلي، حسب ما بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأفاد البيان، أن مرسوم تعيين اللواء بوزيت وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 15 أفريل 2020 .

وخلال حفل التنصيب طالب اللواء شنڨريحة إطارات هذه المديرية بالالتفاف حول قائدهم الجديد ودعمهم ومساندتهم من خلال التزامهم على جميع المستويات في حدود صلاحيتهم بالقيام بالمهام المنوط بهم بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية بما يكفل مصالح العليا للجزائر.