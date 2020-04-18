أصدرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فتوى فيما يخص جواز إفطار الأطباء والممرضين المرابطين في المستشفيات مع المرضى المصابين بوباء كورونا خلال شهر رمضان.

وجاء في بيان للجمعية اليوم السبت " لا شك أن ما أصاب العالم كله بسبب وباء فيروس كورونا، من أشد الأوبئة العالمية التي أودت بحياة الآلاف من البشر وكان لها تداعيات على مستقبل سياسات، واقتصاديات الدول ومعاش أفرادها".

وأضاف البيان " وقف الأطباء والممرضون في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، والقيام بواجبهم في المستشفيات لمعالجة المرضى، وحماية الأصحاء من هذا الوباء المعدي الفتاك الذي حتم على الهيئة الطبية المتخصصة اتخاذ وسائل وقائية شاقة ومرهقة، احترازا من العدوى فضلا عن ساعات العمل الطويلة المتواصلة، والانقطاع عن الأهل، وهو وقاع قد يشق معه الصيام على بعضهم".

وحسب نفس البيان فإنه استجابة إلى اتصالات مجموعة من الأطباء والممرضين الموجودين في الأقسام الخاصة بمعالجة المصابين بفيروس كورونا، قامت لجنة الفتوى على مستوى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بدراسة المسالة.

وأكدت الجمعية أن النصوص الشرعية من القرآن والسنة الصحيحة دلالة قاطعة على أن الإسلام يسر لا عسر فيه، والحديث عن اليسر ورفع الحرج، يقودنا إلى الحديث عن الرخصة التي مؤادها تيسير ما شق على بعض النفوس عند تطبيق الأحكام الشرعية الميسرة ابتداء.

وتضيف الجمعية في فتواها " من أقسام الرخصة، الرخصة للضرورة، وهذا ما قعد له الفقهاء بقاعدة 'الضرورات تبيح المحظورات' وهي قاعدة متفرعة عن قواعد فقهية 'المشقة تجلب التيسير' و'إذا ضاق الأمر اتسع' و"الضرر يزال' ".

"إن استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه فإن كل فرد من الطاقم الطبي المتخصص في مكافحة وباء كورونا أن يبيت نية الصيام ويشرع فيه، فإن حصلت له مشقة شديدة أثناء العمل (مشقة حقيقية لا متوهمة) وخاف على نفسه الضرر أفطر، وعليه القضاء ... أما إذا احتاج أي فرد من الطاقم الطبي المتخصص في مكافحة كورونا إلى الفطر، تحقيقا لا توهما، وظنا غالبا، بسبب الإجهاد الشديد الذي يفقد معه القوة الكافية والتركيز اللازم في عملية إنقاذ النفس، وغلب على ظنه فوات مصلحة المريض، وألجأته الضرورة إلى ذلك فله أن يفطر والضرورة تقدر بقدرها، وعليه القضاء" يضيف بيان الجمعية.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أعلنت أن ليلة الشك لترقب هلال رمضان هذه السنة ستكون يوم الخميس 23 أفريل المقبل.

ويحل الشهر الفضيل هذا العام وسط أزمة صحية غير مسبوقة يعشها العالم أدت إلى وفاة الآلاف وفرضت الحجر الصحي على الملايين.