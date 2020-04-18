أعلنت السلطات الموريتانية خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد بعد تعافي الحالات المصابة.

وأعلن اليوم السبت عن تعافي آخر مصابة بفيروس كورونا في موريتانيا وهي طالبة قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي.

وكان السلطات قد كشفت قبل أيام عن تعافي ثلاثة مصابين من بينهم مسن قادم من فرنسا وزوجته التي أصابتها العدوى، إضافة إلى مواطن آخر أعلن عن اكتشاف إصابته بعد عودته من سفر إلى السنغال.

وسجلت موريتانيا أول إصابة بفيروس كورونا في الثالث عشر من مارس الماضي، وتعود لموظف بشركة تازيازت يحمل الجنسية الأسترالية ظهرت عليه أعراض المرض وتم التحقق من إصابته بعد أيام من عودته من سفر خارجي.

واتخذت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا في موريتانيا جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها تعليق الدراسة وإغلاق الحدود الجوية والبرية وإخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي إضافة إلى وقف الحركة بين الولايات.