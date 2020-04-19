قفزت الولايات المتحدة الأمريكية، للمرتبة الأولى في تصدير الغاز لإسبانيا، بعد نحو ثلاثة عقود من سيطرة الغاز الجزائري على احتياجات هذه الدولة الأوروبية.

وكشفت شركة "كريس" الإسبانية المعنية بتسيير احتياطات المحروقات، أن آخر التطورات في هذا المجال تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تحتل المرتبة الأولى من حيث صادرات الغاز إلى اسبانيا مزيحه الجزائر من المرتبة الأولى، وأن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى اسبانيا من الغاز أصبحت تعادل 27 بالمائة في فيفري 2020 ما يعني أن الجزائر أصبحت في المرتبة الثانية من حيث صادرات الغاز إلى هذا البلد، وقد قدرها المصدر ذاته بواقع 22.6 بالمائة من احتياجات إسبانيا من الغاز

وظلت الجزائر على مدار ثلاثة عقود الممول الرئيسي لإسبانيا بالغاز وهي المعادلة التي تغيرت منذ تحول الولايات المتحدة الأمريكية من مستهلك للغاز إلى مصدر له، وذلك بفعل الطفرة التي يشهدها هذا البلد على صعيد إنتاج الغاز والزيت الصخريين.