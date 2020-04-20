قال عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، أن ارتفاع نسبة الوفيات في الجزائر مقارنة بعدد الإصابات راجع أساسا لاحتساب الموتى الذين توفوا خارج المستشفيات وهو عكس ما تقوم به باقي الدول، حسبه.

لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، تطرف وزير الصحة إلى الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر، وضعية وصفها بن بوزيد بـ"المستقرة"، وعن ارتفاع نسبة الوفيات فسر المسؤول الأول عن قطاع الصحة الظاهرة باحتساب كل موتى الفيروس سواء توفوا في المستشفيات أو خارجها وهو ما لا تقوم به باقي الدول فهي تكتفي باحتساب الضحايا في المستشفيات فقط.

وفي سياق متصل أضاف المتحدث أنه في غضون ثلاث أسابيع ستشرع الجزائر في انتاج وسائل الكشف عن كورونا، مشيرا أيضا في القيام قريبا بتجهيزات العيادات بتجهيزات مكافحة كورونا لرفع االضغط عن المستشفيات.